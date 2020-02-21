Скажений кіт відправив до лікарні двох мешканок обласного центру

В Основ'янському районі Харкова через тварину, у якої виявили сказ, ввели карантин, повідомляє видання «Город Х».

Домашній кіт, який не був щеплений від сказу, захворів на небезпечну недугу 5 лютого. Через кілька днів він вкусив свою господиню, а наступного дня його жертвою стала випадкова перехожа.

Через два тижні власниця тварини знайшла її труп на вулиці і передала його фахівцям для дослідження. Експертиза показала, що кіт був хворий.

З учорашнього дня протиепізоотична комісія встановила карантин у частині Основ'янського району. Підконтрольна зона обмежена Сімферопольським шосе, річкою Уди, вул. Осиповського, вул. Надборною, в'їздом Зміївським, вул. Моршанською і в'їздом Ціолковського.

Співробітники ветеринарної служби обходять будинки, щоб дізнатися, хто ще піддавався атаці скаженої тварини, а також проводять вакцинацію котів і собак у цьому районі.

За інформацією видання, в минулому році в Харківській області було зафіксовано 37 виявлених випадків сказу тварин, а в позаминулому – 109. У 2018 році серед них були 49 кішок, 29 собак, 10 голів великої рогатої худоби і дві – дрібного, 15 лисиць, два єнотовидних собаки і дві куниці.

За перші два тижні 2020 року фахівці задокументували шість випадків сказу: чотири в Дергачівському районі та по одній скаженій кішці виявили у Золочівському та Харківському. В результаті нападу хворих тварин постраждали 11 осіб.

Медики відзначають, що сказ залишається основною загрозою для людини, і єдиним методом захиститися від нього є щеплення постраждалих. Призначає їх кваліфікований лікар. Чим раніше почати курс, тим нижча вірогідність серйозних наслідків після укусу скаженого собаки або іншої тварини надалі. У 2018 році антирабічні щеплення були призначені 690 постраждалим. Відмовилися від них 19 осіб, ще шестеро самостійно перервали курс лікування.

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