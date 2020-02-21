Погода на вихідних у Харкові і регіоні буде відносно теплою, з невеликими опадами

У суботу, 22 лютого, синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології обіцяють хмарну з проясненнями погоду, передає Politeka.

Вночі місцями невеликі опади, туман, слабка ожеледь. Вдень істотних опадів не передбачається. Вітер східний, 5-10 метрів у секунду. Температура повітря вночі – від нуля до п'яти градусів нижче нуля, вдень стовпчики термометрів піднімуться до п'яти градусів тепла.

У неділю, 23 лютого, хмарно з проясненнями. За прогнозами синоптиків, вночі місцями невеликі опади, а вдень очікується сніг, мокрий сніг і дощ, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень можливі пориви до 15-20 метрів. Температура повітря буде така ж, як і напередодні, вночі – до п'яти градусів морозу, вдень – до п'яти градусів вище нуля.

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