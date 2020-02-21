Погода на выходных в Харькове и регионе будет относительно теплой, с небольшими осадками
В субботу, 22 февраля, синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии обещают облачную с прояснениями погоду, передает Politeka.
Ночью местами небольшие осадки, туман, слабый гололед. Днем существенных осадков не предвидится. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от нуля до пяти градусов ниже нуля, днем столбики термометров поднимутся до пяти градусов тепла.
В воскресенье, 23 февраля, облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, ночью местами небольшие осадки, а днем ожидается снег, мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега. На дорогах местами гололед.
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Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, днем возможны порывы до 15-20 метров. Температура воздуха будет такая же, как и накануне: ночью – до пяти градусов мороза, днем – до пяти градусов выше нуля.
Ранее мы писали о том, что на последнюю неделю зимы метеорологи не прогнозируют похолодание. Будет только теплеть. Если в марте и будет понижение температуры и сильные заморозки, то это крайне негативно повлияет на растения.
Напомним, погода решила отомстить украинцам, дождь и морозы подпортят планы.
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