Де зараз перебуває зникла, невідомо

У Куп'янському районі Харківської області безвісти пропала 59-річна жінка

Тетяна Василівна Харитонова пішла зі свого будинку в селі Старовірівка 15 лютого близько другої години дня. За словами очевидців, разом з нею були дві жінки ромської національності. Після цього вона не дає про себе знати.

Про це повідомляє видання «Город Х».

Прикмети Тетяни Харитонової: зріст 165-170 сантиметрів, худорлявої статури, коротко стрижена, волосся русяве.

Була одягнена в чорний плащ, сині джинси, чорну кофту, чорну шапку, замшеві чоботи.

У неї є особлива прикмета – п'ять передніх зубів жовтого кольору.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження жінки, прохання повідомити за телефонами: 093-316-58-81, 102 або іншим зручним способом.

Раніше ми розповідали, що 15-річна харків'янка Гончар Аліна пішла гуляти 16 лютого і до цього часу не повернулася додому.

Про зникнення доньки в поліцію повідомили батьки дівчинки, які проживають у Московському районі міста. Аліні на вигляд 16 років, зріст 165 сантиметрів, середньої статури, волосся темно-русяве, стрижка каре, карі очі.

Була одягнена в червоний пуховик, білий светр, чорні штани, чоботи і шапку з бубоном.

Особлива прикмета – нігті на руках пофарбовані в білий колір.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження Аліни, прохання повідомляти за телефонами (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102.

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