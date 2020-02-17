Весна, нехай і не календарна, знову запанує в Харкові і регіоні на цьому тижні

Порівняно невеликий мороз вночі і до п'яти - восьми градусів тепла вдень – такою буде погода на цьому тижні, передає Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Перший день тижня відзначиться поривами вітру до 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вдень підніметься до семи градусів тепла, по області, по місту – до п'яти. На дорогах місцями ожеледиця. Опадів не передбачається.

У вівторок, 18 лютого, мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледь, вітер південний, 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від нуля до п'яти градусів морозу, вдень – 3 – 8 градусів тепла.

У середу, 19 лютого, синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі – від трьох градусів морозу до двох тепла. Вночі повітря прогріється до восьми градусів вище нуля.

У четвер, 20 лютого, погода буде практично такою ж, як і в середу, лише вдень похолоднішає на три градуси, і температура повітря прогріється до +5.

У п'ятницю, 21 лютого, погода повністю «скопіює» четвер.

Раніше ми розповідали про те, що вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялася до 20,75 °C. Це сталося 9 лютого на острові Сеймур. Кліматологи вважають таку температуру аномальною. Разом з тим Всесвітня метеорологічна організація поки що не підтвердила новий рекорд. Вчені відзначили, що зауважують потепління на всіх 23 дільницях в Антарктиді.

Ми також писали, що глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська стверджувала, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнання, що значно вплине на розклад життя в країні.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвично теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Вона уточнила, що морози в Україні і снігопади можуть нагрянути навіть навесні, як це вже було 23 березня 2013 року.

Нагадаємо, зима скасовується, нова погодна аномалія накриє Україну.

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