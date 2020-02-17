15-річна Аліна Гончар пішла гуляти напередодні і досі не повернулася додому

Про зникнення доньки в поліцію повідомили батьки дівчинки, які проживають в Московському районі міста, передає «Город Х».

Аліні на вигляд 16 років, зріст 165 сантиметрів, середньої статури, волосся темно-русяве, стрижка каре, карі очі.

Була одягнена в червоний пуховик, білий светр, чорні штани, чоботи і шапку з бубоном.

Особлива прикмета – нігті на руках пофарбовані в білий колір.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження Аліни, прохання повідомляти за телефонами (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102.

Раніше ми писали про те, що тіло 22-річної мешканки Харкова виявили у вигрібній ямі в селі Ланна Котелевського району на Полтавщині. Дівчина поїхала в гості до родичів і ввечері зникла. Коли виявили труп, спочатку була версія, що вона сама в темряві впала в яму, проте потім з'явилися факти, які можуть свідчити про те, що їй «допомогли». Зараз справою займається поліція області.

Ми також писали про те, що в Києві раптово знайшли підлітка, на пошуки якого була піднята поліція міста. У мережі спливло його листування. Олександр Скуба заявив, що йому все одно на власні пошуки. За словами неповнолітнього, він просто вирішив жити окремо від батьків й орендував квартиру.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина за загадкових обставин.

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