У Харкові на 66-му році обірвалося життя доктора біологічних наук, професора ХНУ ім. Каразіна Віктора Токарського

Причиною смерті вченого стала тривала хвороба, передає KHARKIV Today.

2 лютого професору, який довгий час був хранителем бабака-синоптика Тимка, виповнилося 65 років, а 14 лютого його не стало.

В університеті, де працював чоловік, приголомшені його смертю. Про прощання з ученим повідомлять додатково.

З 2004 року Токарський був опікуном Тимка, степового бабака, який пророкував прихід весни всій Україні. Спочатку під його опікою перебував Тимко-перший, потім Тимко-другий. У минулому і в цьому році Тимка-третього будила дочка професора Надія Токарська.

За словами заступника директора Дворічанського парку Андрія Тупікова, цей чоловік був добрим, щирим, чуйним й уважним до дрібниць. Він ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто до нього звертався. Все життя Токарський присвятив вивченню степового бабака, який є однією з найбільш цінних степових тварин. Крім того, саме його зусиллями був створений Дворічанський національний природний парк.

Як відомо, 2 лютого харківський бабак Тимко дав свій прогноз на весну. Так, у березні очікуються заморозки, а весна прийде в квітні.

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