Краще про кохання і не скажеш!

14 лютого у всьому світі відзначається День святого Валентина, і в Харкові також панує святкова атмосфера

Зранку місто заполонили молоді і не дуже люди з квітами, іграшками та іншими сюрпризами, які отримали або ж несуть у подарунок своїм коханим.

А ось сайт 057.ua порадував буквально кожного жителя міста набором дуже оригінальних «валентинок». Автори зуміли влучно показати, що ж значить справжня любов по-харківськи.

«Ти кнопка, б***ть, від мого серця,», – говорить картинка з зображеним на ній мером міста Геннадієм Кернесом. А фраза про кнопку стала крилатою після однієї з сесій міськради, на якій гострий на язик міський голова приструнив депутата.

«Довіряй мені, як харків'яни ділам», – ще одна відсилка до мера міста та його партії «Довіряй ділам».

«Від тебе зносить дах, як харківські трамваї з рейок», – каже чергова «валентинка», натякаючи на те, що «дрифти» громадського транспорту в Харкові – така ж вічна тема, як і кохання.

«Я готовий за тебе боротися, як Кернес за Жукова». Почувши таку фразу, будь-яка харків'янка повірить у щирість почуттів шанувальника, тому що те, з яким завзяттям Геннадій Кернес відстоює ім'я маршала в місті, говорить про віддане і щире кохання.

Ще один перл – «Я жадаю тебе, як Кернес третього терміну на посаді мера». Ну от як після таких слів можна не повірити у щирість слів шанувальника (ну або шанувальниці)?

І ще кілька ілюстрацій справжньої любові.

Нагадаємо, як привітати на День святого Валентина 2020.

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