В одному з приватних дитсадків Харкова вихователі не встежили за трирічним хлопчиком, і дитина покинула територію установи
Про інцидент, який стався на Північній Салтівці, повідомляє видання «Город Х».
За інформацією журналістів, вихователь повела на прогулянку вісьмох дітей, проте в якийсь момент їх залишилося тільки семеро. Трирічний Святослав пішов гуляти по району.
Як розповіла мама хлопчика Катерина Посохова, коли вихователь кинулася на пошуки малюка і знайшла його, він вже встиг перейти декілька внутрішньоквартальних доріг, які хоч і більш безпечні, але машини там теж їздять.
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Поки вихователька шукала зниклого Святослава, інші діти залишалися на вулиці самі, без нагляду.
«А це відкрита територія – без паркану. Дитина кілька годин перебувала в сильному стресі, ридала. «Тьотя» на нього сильно кричала. Але я дізналася про це нескоро», – додала Посохова. Про те, що Святослав утік, їй розповіли не в садку, а зовсім сторонні люди, які стали свідками інциденту. Вони побачили, як малюк сховався за рогом, і повідомили співробітницю дитсадка.
Матір хлопчика не менше обурило і пояснення інциденту. Як розповіла їй вихователька, вона була зайнята іншою дитиною і краєм ока бачила Святослава на великий гірці.
«Гірка – це дуже високий ігровий комплекс, на якому, виходить, дитина 3 років перебувала без нагляду. У дитини переляк. Вихователя тепер боїться, йти туди більше не хоче», – констатує жінка.
У тому, що сталося, керівництво дитсадка звинуватило матір хлопчика, заявивши, що нічого водити до них дитину, яка може утекти.
Катерина попросила повернути суму, що залишилася, і забрала сина. За її словами, знайомі кажуть, що втечі там трапляються регулярно.
Юрист Володимир Луговий радить у таких випадках батькам звернутися до керівництва дитячого садка з усною або письмовою заявою з вимогою провести перевірку, за результататм якої до дисциплінарної відповідальності повинен бути притягнутий вихователь.
Якщо ж керівництво ніяк не відреагувало на звернення батьків, тоді можна йти і писати заяву в поліцію. У свою чергу правоохоронці з'ясують, наскільки чітко виконуються в садку посадові інструкції і правила внутрішнього розпорядку, чи є провина завідуючої.
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