У Харкові вже п'ятий день шукають зниклого юнака
Про те, що Артур Каспаров 7 лютого вийшов з дому, і відтоді зв'язок з ним пропав, повідомили в соціальних мережах, передає Politeka.
За наявною інформацією, мати хлопця звернулася в поліцію з проханням допомогти знайти сина, оскільки його телефон відключений, і де може бути Артур, вона уявлення не має.
Всіх, хто може щось знати про місцезнаходження юнака, прохання повідомити за телефоном (095) 494 82 24.
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Раніше ми розповідали про те, в Харкові з дитячої лікарні №19 втік 15-річний Вячеслав Єрьомін. Ситуацію з втечею ускладнює той факт, що він страждає на психічний розлад.
Про зникнення підлітка повідомили медики лікарні на Великий Панасівській, де Славік Єрьомін проходив обстеження з 6 лютого.
Він може бути в районі ТРЦ «Україна», станцій метро «Студентська» й «Академіка Барабашова».
Прикмети: був одягнений в помаранчеву футболку, чорні штани, темну куртку і білі кросівки.
У поліції просять всіх, у кого є яка-небудь інформація про розшукуваного, повідомити про це за телефонами (057) 712-50-22 - чергова частина, (095) 659-73-95 - ювенальна превенція (Каріна Володимирівна) або 102.
Ми також писали про те, що 14-річний підліток зник на Київщині, і на даний момент зв'язку з ним немає. Дмитро Бойченко – житель села Велика Снітинка Фастівського району Київщини пішов з дому по вулиці Медовій 5 лютого о п'ятій годині вечора, і відтоді про його місцезнаходження нічого невідомо.
Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина за загадкових обставин.
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