У квітні в Україні стартує весняний призов до армії

Юнаки, яким виповнилося 18 і 19 років, отримають відстрочку, однак така поблажка – тільки на весняний призов – 2020, передає «Город Х».

На військовому обліку на Харківщині зараз близько шести тисяч хлопців цього віку. Відстрочку вони отримали через те, що експерти розкритикували указ Міноборони про зниження призовного віку, мотивуючи своє невдоволення тим, що 18-річні українці поступаються у фізичному плані 20-річним.

Після полеміки, яка розгорнулася навколо указу МО, в українські військкомати прийшли роз'яснювальні листи з рекомендаціями щодо весняної призовної кампанії. Зокрема там прописано, як розглядати питання про надання відстрочки від призову 18 і 19-річних юнаків.

«Якщо у призовників цієї вікової категорії буде бажання пройти військову службу в такому віці, вони будуть прийняті до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Це буде відбуватися виключно з їх письмової згоди. На час проведення призовних кампаній буде організовано надання консультацій», – йдеться у листі.

Всього у військкомати регіону під час весняного призову для огляду повинні з'явитися близько восьми тисяч чоловік.

Раніше ми писали про те, що в Києві розгорівся скандал через те, що 12-річному хлопчику прислали повістку в армію. Про інцидент в мережі повідомила матір дитини. За її словами, повістку передали через двірника, який, очевидно, був не в курсі про реальний вік «призовника».

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