Новий тиждень принесе в Харків ожеледицю та мокрий снег

10-14 лютого в регіоні очікуються непрості погодні умови, передає Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, практично весь тиждень в регіоні буде хмарна погода з опадами.

10 лютого – мінлива хмарність, пориви вітру до 15-20 метрів в секунду, ожеледь. Також синоптики обіцяють до 15 градусів морозу вночі і до п'яти нижче нуля – вдень. Опадів не передбачається.

У вівторок потеплішає, проте погода зіпсується ще більше. Згідно з прогнозом, 11 лютого харків'ян чекає сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледь. Пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів в секунду. Вночі до семи градусів морозу, вдень до трьох тепла.

Похмура погода збережеться і в середу, 12 лютого. Вітер вщухне до 7-12 метрів за секунду, хоча місцями все ж будуть пориви до 15-20. Як й у вівторок, очікуються сніг, мокрий сніг, дощ. Вночі температура коливатиметься від -3 до +2, вдень від одного градуса морозу до чотирьох градусів тепла.

У четвер, 13 лютого, буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, мокрий сніг, а на дорогах ожеледь. Вдень температура знизиться до шести градусів нижче нуля, вдень коливатиметься від двох градусів морозу до трьох вище нуля.

День всіх закоханих, 14 лютого, буде похмурим, однак без істотних опадів. Ожеледь на дорогах збережеться. Що стосується температури повітря, то вночі вона опуститься до семи градусів нижче нуля, а вдень прогріється до +3.

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