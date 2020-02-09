Підліток зник після втечі з дитячої лікарні в Харкові

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі обласного управління поліції.

У Харкові з дитячої лікарні №19 втік Вячеслав Єрьомін.

Наголошується, що у 15-річного підлітка є психічний розлад. У лікарню звернулися лікарі хлопчика, які і повідомили про втечі неповнолітнього з відділення. У лікарні на Великий Панасовской Славік Єрьомін проходив обстеження з 6 лютого.

Він може бути в районі ТРК "Україна", станцій метро "Студентська" та "Академіка Барабашова".

Прикмети: був одягнений в помаранчеву футболку, чорні штани, "світло-чорну" куртку та білі кросівки.

В поліції просять всіх, у кого є яка-небудь інформація про розшукуваного, повідомити про це за телефонами (057) 712-50-22 - чергова частина, (095) 659-73-95 - ювенальна превенція (Каріна Володимирівна) або 102.

Нагадаємо, що 13-річний Олександр Москаленко пішов з дому 3 лютого, з тих пір про його місцезнаходження нічого невідомо. На вигляд для хлопчика 12-13 років, зріст 155 див. Волосся світло-русяве з боків виголені, спереду велика чубчик, худорлявої статури.

Був одягнений Саша в сіру кофту з капюшоном, темно синій рюкзак, чорні спортивні штани, руді чоботи. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування школяра, поліція просить повідомити за телефоном "102".

Раніше ми повідомляли, що в Дарницькому районі Києва пропала безвісти 20-річна Столяр Анастасія Сергіївна зі своїм 3-річним сином Столяром Іваном Дмитровичем.

Вони вийшли з будинку 31 січня і не повернулися.

Хлопчикові на вигляд 3-4 роки, волосся світло-русяве, коротко стрижене, худорлявої статури, зріст 95-105 сантиметрів.

Також ми писали, що 14-річний подросток пішов з будинку на Київщині, і на даний момент зв'язку з ним немає.

Дмитро Бойченко – житель села Велика Снітинка Фастівського району Київщини пішов з дому по вулиці Медової напередодні, 5 лютого, у п'ятій годині вечора, і з тих пір про його місцезнаходження нічого невідомо.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

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