В гуртожитку Харківської державної академії культури всі на вухах через китайський коронавірус

Інформація про інцидент, який стався в навчальному закладі, з'явилася в групі «Харків 1654» у Фейсбуці.

«В гуртожиток академії Культури повернулися китайці з канікул. У одного з них температура, забарикадувався в кімнаті. Приїхав декан, комендант і викладач (який відповідає за китайців). Персонал вже ходить у масках», – йдеться у повідомленні.

У Харківському обласному лабораторному центрі повідомили, що на даний момент в Україні немає жодного підтвердженого випадку коронавіруса. У той же час у сусідній Росії зафіксовано два випадки захворювання.

У коментарях до публікації користувачі нарікають на недостатні заходи безпеки при перевірці всіх, хто прилітає з Китаю. Були і ті, хто спростовує інформацію.

«Навіщо впустили ? Карантин не для вас?», «Думають маски - марлеві пов'язки допоможуть???», «Ну, закрився хлопець і молодець. Все одно ні боксів, ні спецодягу у наших немає. Нехай чекає, поки протоколи розроблять та карантинні приміщення виділять», «Навіщо його без карантину в країну пустили?», «Йому ж повинні були виміряти температуру ще в аеропорту!», «Яка маячня. З іноземцями все нормально. Коли у нас адекват з'явиться???», «З 2009 по 2013 в ХНМУ після медкомісії та інших перевірок вчилися студи і з відкритою формою туберкульозу, і з черевним тифом. Так що медицина у нас чудова!», – пишуть під публікацією.

В управлінні з охорони охорони здоров'я ХОДА повідомили, що студент з Китаю проходив лікування від пневмонії в обласній інфекційній лікарні, коронавірус у нього не підтвердився.

Станом на ранок 2 лютого 2020 року у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків коронавіруса 2019-nCoV, в тому числі 305 смертельних. За межами Китаю зафіксовано 155 випадків завезення інфекції. З них 23 – у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії і Швеції).

Нагадаємо, коронавірус обвалить українську економіку.

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