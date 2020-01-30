Восьмикласник з міста Ізюм на Харківщині поплатився за буллінг дівчинки, з якою разом навчається

Як повідомляє «Город Х», хлопець влаштував своїй однолітці справжнє цькування. Він її переслідував, всіляко ображав і принижував, доходило навіть до того, що школяр піднімав на дівчинку руку.

Батьки жертви врешті-решт не витримали і звернулися з заявою до правоохоронців, і ті таки домоглися покарання для хулігана. Правда, розплачуватися за все доведеться матері учня, оскільки він ще не досяг повноліття.

29 січня Ізюмський міськрайонний суд виніс вирок – за статтею «буллінг» жінці доведеться сплатити штраф.

Раніше ми писали про те, що в Запоріжжі однокласники влаштували справжнє пекло дівчинці-ровесницю. Хлопчик душив однокласницю – він вчепився мертвою хваткою в дівчинку і якийсь час не відпускав її шию. Відео інциденту раніше публікували в мережі, але воно було видалене, ймовірно, через сцени жорстокості.

Найстрашніше, що інші школярі при цьому спостерігали за подіями – за дівчинку ніхто не заступився, більш того, діти знімали все на відео.

Закон про буллінг набув чинності в січні минулого року. За непорядні вчинки дітей почали штрафувати батьків і директорів шкіл.

Однією з перших розглянутих судом справ був випадок у Борисполі. Там учениця місцевої школи в Instagram розмістила непристойні фотографії своєї однокласниці. Як слідство вирішило, це могло завдати «моральної шкоди психічному здоров'ю». Мати школярки понесла відповідальність за дочку. Її оштрафували на 850 гривень, плюс їй довелося заплатити судовий збір 384 гривень.

Нагадаємо, що буллінг в українських школах поширений не тільки серед однолітків.

Як Politeka повідомляла, що в Україні розпочалася акція, метою якої є повне припинення цькування серед підлітків.