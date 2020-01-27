Скандальна російська співачка і затята фанатка «Л/ДНР» Юлія Чичеріна опублікувала фото з відомим бойовиком

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімком, на якому позує разом з абхазьким терористом Ахрою Адвізбою, і привітала його з днем народження, назвавши "абхазьким братом", передає Politeka.

Найцікавіше, що фото з колишнім ватажком бойовиків зроблено на тлі дорожнього вказівного знаку, на якому написані назви Харкова, Слов'янська, Запоріжжя та Маріуполя.

«Герой ДНР» і співачка, відома своєю підтримкою терористів Донбасу, сидять в дорогому BMW зі шкіряним салоном, при цьому за кермом Адвізба, який дивиться на Чичеріну, а вона – на нього.

Швидше за все, знімок зроблений в період з 2014 по 2015 роки, коли «Абхаз» воював на сході України. Зараз у нього – інший фронт. Він став одним з організаторів «держперевороту» в невизнаній республіці Абхазія.

Ахра Адвізба (позивний «Абхаз») приїхав воювати проти українців на Донбас у 2014 році. Він очолив інтернаціональний загін, батальйон, потім бригаду "Пятнашка", яку сам створив. У лютому 2015 став «героєм ДНР».

У 2017 році він висунув свою кандидатуру на виборах в Народні збори республіки Абхазія від першого сухумського виборчого округу, але не набрав достатньої кількості голосів. У нього п'ятеро синів, старшому з яких 11 років, молодшому три роки.

Що ж стосується Юлії Чичеріної, то буквально нещодавно вона вибухнула новою маячнею у бік України і закликала артистів перестати їздити в цю країну. Одіозна співачка вважає, що своїми концертами вони нібито спонсорують і надають підтримку «вбивствам мирного населення».

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.