Харків'янка показала в мережі, чим для неї обернувся похід по продукти, зокрема по хліб

У групі «ХС-Харків» у Фейсбуці з'явилося відео, де дівчина демонструє, який хліб їй попався в магазині.

На записі вона дістає зі шматка хліба запечений в буханці поліетиленовий пакет.

Обережно, ненормативна лексика!

«Ніколи не знаєш, що ти знайдеш, б**дь, всередині», – каже дівчина, дістаючи «інгредієнт».

У коментарях користувачі поіронізували, що покупець ще досить легко відбулася.

«А на його місці міг бути презерватив», «Пакет у подарунок», «Ну пакетик не мишка))», «Смачного!», – жартують під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що в місті Лубни на Полтавщині розгорівся скандал через неприпустиме поводження з хлібом. У мережі опублікували фото, зроблені біля одного з мережевих супермаркетів, на яких хліб під відкритим небом без поліетиленової захисту. Поряд з піддонами з хлібом височіли гори сміття і коробок.

Ми також розповідали про те, як в супермаркеті АТБ покупниця виявила обман в чеку і написала про цей випадок в соцмережах. Як з'ясувалося, чай, ціна на котрий на полиці була вказана 16,90 грн, в чеку перетворилася на 28,90. Після скандалу грошіжінці все ж повернули, але за помилку не вибачилися.

Нагадаємо, під Києвом виявлена дивна знахідка, українці дивуються.

Як повідомляла Politeka, податок зріс у п'ять разів: нові платіжки «нокаутують» українців.