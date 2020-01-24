В Харкові і регіоні спостерігається зростання кількості захворювань гриппом і ГРВІ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

Так, за даними фахівців, за останні три тижні захворюваність зросла на 28,1%. За цей період грип та ГРВІ поклали в ліжко 3724 людини, з яких більше половини, а саме 1932, – це діти.

Серед неповнолітніх найбільше хворих серед тих, хто відвідує загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади.

На сьогодні показник захворюваності становить 140 осіб на 100 тисяч населення. Це нижче показника епідемічного порогу майже на 69 відсотків, а рівень захворюваності характеризується як низький.

Найвищий коефіцієнт хворих зареєстровано в Куп'янському районі — 366,91 на 100 тисяч населення, найнижчий — у Золочівському — 18,63 на 100 тисяч.

За даними вірусологічного моніторингу, з 862 обстежених хворих з підозрою на грип та ГРВІ позитивний результат виявили у 320 осіб. У 39 пацієнтів виявлені віруси грипу, з них у дев'яти – вірус грипу типу А (H3), у 15 – вірус грипу типу А (атиповий), у трьох – вірус грипу типу А (Н1N1) sw, у 12 – вірус грипу типу В. У 42,9% хворих виявлений вірус парагрипу, у 35,3% – РС-вірус, у 8,9% – аденовірус.

Враховуючи мінливу погоду і перепади температури, харків'янам слід бути більш обережними і не вірити короткочасному потеплінню, тому що саме така погода сприяє активному поширенню вірусних інфекцій та грипу.

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