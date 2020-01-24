Охочих потрапити в Україну любителів гастролей у Криму не стає менше

У Харкові зірвався ще один спектакль через заборонк на в'їзд на територію України російським акторам, які незаконно відвідували анексований Крим

Йдеться про виставу «Татусі», в якій повинен був грати Віктор Логінов, передає Politeka з посиланням на повідомлення у Фейсбуці керівника громадської організації «Світанок» Вадима Позднякова.

Відомий за роллю Гени Букіна в серіалі «Щасливі разом» актор у 2018 році перетинав кордон України у невстановленому порядку і виступав у Криму. Незабаром його ім'я з'явилося в базі «Миротворця».

Після того, як по місту з'явилися афіші з анонсом вистави в театрі імені Т. Г. Шевченка 6 лютого, активісти звернулися в Службу безпеки України. Показ був скасований.

Раніше в Україну не пустили російського актора Марата Башарова. «Він брав участь у заході «Євразійський міст-2019» в окупованій Ялті, який організовував окупаційний гауляйтер Криму Сергій Аксьонов», – написав у соцмережі Поздняков.

Через інцидент у Харкові скасували спектакль "Ідея фікс" за участю Башарова, Удовиченко і Колеснікова, який мав відбутися 20 січня в Харківському театрі опери і балету. Аналогічні виступи планувалися в Одесі, Полтаві та Києві.

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Вони збиралися представити програму «Давайте посміємося», а перший концерт був запланований на 8 лютого у Фастові. Однак незабаром виступ відмінили, а захід пропав з розкладу концертів в Україні.

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