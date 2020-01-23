Погіршення погодних умов вже найближчої ночі вплине на безпеку дорожнього руху на Харківщині

За прогнозами синоптиків, у ніч на 24 січня очікується мороз, тому на дорогах регіону можлива ожеледь, передає KHARKIV Today.

У зв'язку з погіршенням погоди правоохоронці просять водіїв включати ближнє світло, дотримуватися швидкісного режиму і ні в якому разі не виконувати ризиковані маневри на слизькій дорозі.

Також в поліції рекомендують автовласникам не порушувати правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Водіїв, який зіткнуться в дорозі з труднощами, просять телефонувати на «102» або аварійні служби.

Як повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, вночі 24 січня очікується 3-8 градусів морозу, а вдень температура підніметься до -2 +3.

Істотних опадів поки що не прогнозують, а ось місцями ожеледь може бути. Також очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Найближчі опади синоптики обіцяють 25 січня. У суботу можливий мокрий сніг і дощ. При цьому вночі температура коливатиметься від трьох градусів морозу до двох тепла, а вдень підніметься до чотирьох градусів вище нуля.

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