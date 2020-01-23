Після 28 січня українці не зможуть вільно дивитися 23 розважальних канали, тому що їх сигнал буде закодований

В список потрапили Новий канал, СТБ, М1 і М2, «Україна», «НЛО ТБ», ICTV, К1, К2, «1+1», «2+2» та інші, передає Politeka. Безкоштовними залишаться «Перший», «Культура», «Рада», UA TV.

Рішення закодувати канали медіагрупи пояснили тим, що це дозволить вирішити питання з авторськими правами. Мовляв, якщо канали платять за ліцензований контент тільки для території України, то і транслювати його повинні в межах країни.

Також вони посилаються на те, що закодовані супутникові канали – вимога провайдерів, оскільки це допоможе боротися з піратством.

Тому, щоб і далі продовжувати дивитися ці канали, українцям доведеться купувати спеціальний тюнер і щомісяця платити за перегляд.

Однак екс-генеральний директор Харківської обласної державної телерадіокомпанії Сергій Гулевський переживає, що українці оберуть іншу альтернативу.

«Більшість людей, які користуються супутниковим телебаченням, перебудовуються на інші канали. А ми знаємо які - це російські канали, яких дуже багато у вільному доступі. Причина в тому, що у більшості людей недорогі тюнери, на яких навіть не передбачено платне телебачення. Тому люди будуть просто перепрограмовувати свої тюнери, перенастроювати антени, але платити вони не будуть», – розповів експерт «Місто Х».

Те, що він має рацію, підтверджують і коментарі харків'ян, які відповідають, що все, що цікавить їх дивляться в інтернеті, а за додатковий тюнер платити вони не налаштовані.

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