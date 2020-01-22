Вона пробула в центрі всього три дні

На Харківщині безслідно зникла 16-річна Анжеліка Бондаренко

Вихованку Чугуївського міського центру соціально-психологічної реабілітації останній раз бачили вранці 20 січня, передає Politeka з посиланням на правоохоронців.

За інформацією поліцейських, дівчинка пішла в школу, проте, посварившись з однолітками, залишила навчальний заклад і чкурнула в невідомому напрямку. Де вона зараз, невідомо.

Розшукуваній на вигляд 15-17 років, худорлява, темноволоса. Була одягнена в бежевий зимовий пуховик, спортивні штани, білі кросівки, при собі мала синій рюкзак.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Анжеліки Бондаренко правоохоронці просять повідомити в Чугуївський відділ поліції (вулиця Гвардійська, 31) або за телефонами: (05746) 2-20-13 або 102 (чергова частина).

Як пишуть в коментарях в соцмережах, Анжеліка пробула в реабілітаційному центрі всього три дні.

«Відмилася, відпочила і вирушила далі. Вона родом з Куп'янська, а навчається в ПТУ19. Заявила що туди більше не повернеться, в прийомну сім'ю куп'янську теж не повернеться. Дівчинка, скажімо так, схильна до пригод», – пише Валерія Тупіна в групі «Чесно-pro-Чугуїв» у Фейсбуці. Жінка додала, що інформація отримана від людей, які займаються долею дівчинки.

Раніше ми розповідали, що в Харкові 17-річна Аліна Сьоміна серйозно налякала рідних після того, як, пішовши в школу, не повернулася додому. Через кілька днів стало відомо, що Аліна знаходиться у свого дідуся в Казані (Росія).

Правоохоронці втікачку повернули додому і паралельно узялися за з'ясування того, як неповнолітня дівчина змогла перетнути кордон.

Нагадаємо, опубліковано фоторобот звіра, котрий розправився з дівчинкою під Харковом.

Як повідомляла Politeka, прогулянка по узбережжю закінчилися трагедією для дівчини в Одесі.

Також Politeka писала, що під Харковом знайшли зниклу школярку, але було вже пізно, з'явилися подробиці фатального дня.