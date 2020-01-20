Запитань більше, ніж відповідей

На вулицях Харкова запримітили автомобіль, який відразу ж привернув підвищену увагу

Фотографія незвичайного ВАЗа з'явилася в соцмережах та викликала небувалий ажіотаж, передає Politeka.

А все тому, що виріб російського атвопрому обладнаний елементом, спочатку не передбаченим конструкцією машини. Праворуч під габаритами уважні очевидці помітили дві розетки.

«У Тесли з'явився серйозний конкурент- "Жигулесла"))», – підписали фото в групі «Типове ХТЗ».

Користувачі не забарилися з жартами з цього приводу, не забувши згадати «батька» легендарного електрокара Tesla.

«Це для прогріву двигуна))», «Це походу для поїздки по двору з переноскою для зарядки акумулятора))», «ЕлектроЖигульМобіль», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що невідомий хуліган на автозаправці в Харкові зламав дзеркало на чужому позашляховику. Дії зловмисника зафіксована камера відеоспостереження. Судячи з запису, чоловік був добряче напідпитку, оскільки ледве стояв на ногах.

Тепер власник пошкодженого авто просить у користувачів соцмереж допомоги в пошуку хулігана. Сума заподіяного збитку не розголошується.

Ми також розповідали, що в Києві хулігани ночами почали проколювати колеса припаркованим автомобілям. Невідомі месники порізали колеса в 30 авто.

А в Харкові компанія нічим не зайнятих підлітків влаштувала погром в одному з дворів, де стояли припарковані автомобілі. Хлопчаки років 11-15 ламали двірники, а коли побачили, що їх хуліганські дії знімають на камеру, побили автору запису задні фари.

Нагадаємо, бойовики піддали жителів ОРДО новому приниженню.

Як повідомляла Politeka, в Україні вводять новий податок на авто.

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