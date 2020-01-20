Російського актора Марата Башарова не пустили на гастролі в Україну через те, що він незаконно відвідував анексований Крим

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив харківський громадський активіст Вадим Поздняков, передає Politeka.

«В аеропорту міста Запоріжжя був заборонений в'їзд на територію України російському акторові Марату Башарову, який брав участь у заході «Євразійський міст-2019» в окупованій Ялті, який організовував окупаційний гауляйтер Криму Сергій Аксьонов», – йдеться у публікації.

У Держприкордонслужбі підтвердили інформацію про те, що група російських акторів, які прилетіли з Варшави, не пройшли прикордонний контроль:

«Під час оформлення щодо одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як з'ясували співробітники ДПСУ, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону, а також повідомили про заборону в'їзду на територію нашої країни і поставили відмітку в паспортному документі».

Лариса Удовиченко та Андрій Батутін не змогли пояснити доцільність свого перебування в Росії, повідомили прикордонники.

Відзначимо, що в повідомленні правоохоронців мова йде про Сергія Колесникова, який був у складі трупи. Башаров летіти в Україну відмовився.

Через інцидент у Харкові скасували спектакль "Ідея фікс" за участю Башарова, Удовиченко та Колесникова, який мав відбутися 20 січня у Харківському театрі опери і балету. Аналогічні виступи планувалися в Одесі, Полтаві та Києві.

«Мені заборонили в'їзд в Україну. Дуже шкода, нещадна політика», - прокоментував Башаров.

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