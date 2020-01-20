Російського актора Марата Башарова не пустили на гастролі в Україну через те, що він незаконно відвідував анексований Крим
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив харківський громадський активіст Вадим Поздняков, передає Politeka.
«В аеропорту міста Запоріжжя був заборонений в'їзд на територію України російському акторові Марату Башарову, який брав участь у заході «Євразійський міст-2019» в окупованій Ялті, який організовував окупаційний гауляйтер Криму Сергій Аксьонов», – йдеться у публікації.
У Держприкордонслужбі підтвердили інформацію про те, що група російських акторів, які прилетіли з Варшави, не пройшли прикордонний контроль:
Синоптики попередили про різку зміну погоди, такого не було давно: точний прогноз
Гаряча екс-Nikita підняла ногу і засвітила всі соковиті місця: "Мої правила"
Волога Корольова подражнилася відкритим тілом на камеру: "Шикарна баба"
Місцеві вибори в Києві: мешканці столиці зізналися, кого хочуть бачити мером – соцдослідження
«Під час оформлення щодо одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як з'ясували співробітники ДПСУ, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону, а також повідомили про заборону в'їзду на територію нашої країни і поставили відмітку в паспортному документі».
Лариса Удовиченко та Андрій Батутін не змогли пояснити доцільність свого перебування в Росії, повідомили прикордонники.
Відзначимо, що в повідомленні правоохоронців мова йде про Сергія Колесникова, який був у складі трупи. Башаров летіти в Україну відмовився.
Через інцидент у Харкові скасували спектакль "Ідея фікс" за участю Башарова, Удовиченко та Колесникова, який мав відбутися 20 січня у Харківському театрі опери і балету. Аналогічні виступи планувалися в Одесі, Полтаві та Києві.
«Мені заборонили в'їзд в Україну. Дуже шкода, нещадна політика», - прокоментував Башаров.
Нагадаємо, відома любителька Путіна приїхала в Україну і поплатилася.
Як повідомляла Politeka, дружина правої руки Путіна вивалила напоказ все своє багатство.
Також Politeka писала, Соловйов викреслив Україну з історії, шалена заява потрапила на камеру.