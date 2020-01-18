Харків'янка, яка стала знаменитою після того, як виставила на аукціон свою незайманість, знайшла покупця

Підприємлива шатенка вже давно живе в США. У грудні минулого року вона прославилася скандальним відео, на якому повідомляє, що розмістила на сайті ескорту оголошення про послуги сексуального характеру, передає Politeka.

«Привіт, мене звати Катя, мені 19 років, я з України, але живу в США. Я знаю англійську, українську та російську мови. Я вирішила продати невинність, щоб подорожувати, насолоджуватися розкішшю і бути щасливою», – заявила вона.

Катя передбачила негативну реакцію публіки і поспішила пояснити: «Це моє тіло і мій вибір».

Ціна «лота» стартувала від 100 тисяч євро.

Відео викликало шквал критики. Дівчину просили не ганьбити Україну, дорікали в жадібності, критикували фігуру і писали, що 100 тисяч їй ніхто не дасть за такі форми.

Однак, як передає Daily Mail з посиланням на дані агентства Cinderella Escorts, всі прогнози злостивців зазнали краху, і дівчина таки домоглася свого. Покупцем виявився 58-річний бізнесмен з Мюнхена, який заплатив 1,026 мільйона фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) і пообіцяв платити Каті кожен місяць по 10 тисяч євро. Але і це не все: чоловік готовий одружитися на українці і забезпечити їй розкішне життя, про яке та мріяла.

Друга за величиною ставка надійшла від юриста з Нью-Йорка. Він був готовий заплатити за секс з незайманою 1,1 мільйона доларів. На третьому місці за щедрістю виявився співак із Токіо (890 тисяч доларів).

Катя зустрінеться з переможцем аукціону в Німеччині. У цій країні проституція легалізована. Щоб переконатися у незайманості дівчини, покупець може відвідати з нею лікаря-гінеколога.

Нагадаємо, депутат вимагає перевірки на цноту при вступі у вуз.

Як повідомляла Politeka, російська студентка продає незайманість заради навчання за кордоном.

Також Politeka писала, що названі знаменитості, які до весілля берегли свою невинність.