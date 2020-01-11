Четвертий день мешканці Харкова не можуть повернутися з Італії додому

Авіакомпанію Ernest Airlines, рейсом якої люди повинні були 8 січня летіти, позбавили ліцензії, поставивши пасажирів в дуже неоднозначне положення, передає «Город Х».

Так, харків'янка Вікторія Ткаченко розповіла журналістам, що приїхала в аеропорт Неаполя 8 січня, щоб полетіти в Україну, і вже на місці дізналася про ситуацію з авіаперевізником. Разом з нею заручниками ситуації стали ще 140 осіб. З них п'ятеро – жителі Харкова.

«Маленькі діти, пасажири з обмеженими можливостями знаходяться в зоні посадки в літак без води і їжі, без якої-небудь інформації про виліт або скасування рейсу», – повідомила Вікторія з аеропорту Неаполя.

У п'ятницю, 10 січня, до них приїжджав український консул і пообіцяв розібратися в ситуації, проте сьогодні на зв'язок він не виходив, а людей виганяють на вулицю.

За словами Ткаченко, туристам доводиться харчуватися за свої гроші і шукати, де переночувати. Полетіти не представляється можливим, оскільки дешеві квитки давним-давно розібрали, а на дорогі у людей немає грошей. Постраждалі пасажири дуже сподіваються, що ситуація зміниться, і вони таки повернуться додому.

Зазначимо, що вчора ввечері в міжнародному аеропорту «Харків» приземлився чартерний рейс з Італії, на борту якого був мер міста Геннадій Кернес з цивільною дружиною і друзями. Тільки переліт обійшовся мандрівникам у 36 тисяч доларів.

На італійському курорті чиновник з компанією відпочивали з 2 по 10 січня.

Нагадаємо, одесити стали заручниками на популярному курорті, діти плачуть.

Як повідомляла Politeka, у Львові літаки з пасажирами не долетіли до місця призначення.

Також Politeka писала, що літак з українцями не долетів до Єгипту.