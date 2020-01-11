У Харкові знову активізувалися крадії усіх мастей, а двоє з них примудрилися засвітитися на відео в соцмережах

У міських пабликах з'явився запис НП, що сталася на станції метро «Героїв Праці». Перехожі помітили і затримали злодюжку, а той, намагаючись втекти, розпилив газовий балончик. Однак втекти у зловмисника не вийшло: його скрутили і викликали поліцію.

Відповідне відео з'явилося в групі «ХС Харків».

👮🏻‍♀️ В метро Героев труда поймали воришку. При попытке побега он распылил газовый баллончик. Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 10. Januar 2020

А ось другому злочинцеві пощастило більше, якщо можна так сказати. В магазині «Свіжина» на Олексіївці цей товариш тихенько свиснув телефон, який продавець залишила без нагляду, і покинув місце злочину. Правда, все записала відеокамера, і є надія, що нечистого на руку чоловіка зловлять і притягнуть до відповідальності.

Очередное идеальное преступление 🥴 ⠀ 📍 магазин “Свiжина” на Алексеевке Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 10. Januar 2020

Раніше ми розповідали, що в Харкові перехожі вже не раз ловили злочинців. Так, у соцмережах опублікували відео, на якому кілька чоловіків утримують громадянина, який попався на крадіжці. Він хотів поживитися золотим ланцюжком харків'янки, але не врахував, що небайдужі очевидці завадять йому втекти з трофеєм.

Зловмисника оточили кілька міцних чоловіків й утримували доти, поки не приїхала поліція.

На Армейской братишка сорвал цепочку у женщины и пытался скрыться, но был задержан прохожими. Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 13. Juni 2019

На записі видно, як злодій намагається втекти, обурюється і злиться. Однак до місця події підтягнулися ще більше людей, остаточно поховавши його надії втекти до приїзду поліції. Що ж стосується останньої, то за кадром чути, як хтось говорить, що викликали правоохоронців вже три рази.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

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