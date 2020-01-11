У Харкові знову активізувалися крадії усіх мастей, а двоє з них примудрилися засвітитися на відео в соцмережах
У міських пабликах з'явився запис НП, що сталася на станції метро «Героїв Праці». Перехожі помітили і затримали злодюжку, а той, намагаючись втекти, розпилив газовий балончик. Однак втекти у зловмисника не вийшло: його скрутили і викликали поліцію.
Відповідне відео з'явилося в групі «ХС Харків».
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А ось другому злочинцеві пощастило більше, якщо можна так сказати. В магазині «Свіжина» на Олексіївці цей товариш тихенько свиснув телефон, який продавець залишила без нагляду, і покинув місце злочину. Правда, все записала відеокамера, і є надія, що нечистого на руку чоловіка зловлять і притягнуть до відповідальності.
Раніше ми розповідали, що в Харкові перехожі вже не раз ловили злочинців. Так, у соцмережах опублікували відео, на якому кілька чоловіків утримують громадянина, який попався на крадіжці. Він хотів поживитися золотим ланцюжком харків'янки, але не врахував, що небайдужі очевидці завадять йому втекти з трофеєм.
Зловмисника оточили кілька міцних чоловіків й утримували доти, поки не приїхала поліція.
На записі видно, як злодій намагається втекти, обурюється і злиться. Однак до місця події підтягнулися ще більше людей, остаточно поховавши його надії втекти до приїзду поліції. Що ж стосується останньої, то за кадром чути, як хтось говорить, що викликали правоохоронців вже три рази.
Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.