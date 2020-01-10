Перевірок поки що не призначали

Екскурсійна поїздка у Львів закінчилася для харківських школярів серйозними неприємностями

Вночі 10 січня п'ятеро дітей у віці від 11 до 15 років потрапили в лікарню в стані середньої тяжкості, повідомляє KHARKIV Today.

За інформацією видання, напередодні діти обідали в кафе «Перша Гуральня» у центрі Львова на площі Ринок,30. Вони їли борщ зі сметаною, картопляне пюре, курячі відбивні й салат з капусти. Вечеря у них була у «Пузатій Хаті» за адресою вулиця Січових Стрільців, 12, де замовляли різноманітні страви.

Вночі дітям стало погано. Вони скаржилися на підвищену температуру тіла, нудоту і діарею. Школярів негайно госпіталізували до лікарні, де медики поставили п'ятьом діагноз «гостра кишкова інфекція».

Всього у Львів на канікули прибули 13 осіб. Вони майже добу їхали на поїзді, в дорозі їли сосиски варені яйця, які зберігалися без холодильника. Заступник директора Львівського лабораторного центру Олег Когут припускає, що, найімовірніше, ці продукти і стали джерелом проблем зі здоров'ям.

«Не було дотримання температурного режиму, могли не помити руки, тому отруїтися при таких умовах досить легко. Втім, остаточну причину отруєння зможемо сказати після з'ясування всіх умов харчування дітей», – сказав він.

Когут додав, що заклади громадського харчування, де їли харківські школярі, поки не перевіряли, але якщо кількість хворих зросте або з'ясується, що хворі діти їли спільні продукти, які замовляли саме в цих кафе, перевірка буде.

Нагадаємо, масове отруєння сталося у Львові.

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