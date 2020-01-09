До будинку стягнули поліцію, лікарів і рятувальників

На Московському проспекті у Харкові в одній з багатоповерхівок чоловік намагався закласти вибуховий пристрій великої потужності

Зловмисника затримали при спробі закласти вибухівку в будинку №254, передає NewsRoom з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, в багатоповерхівці СБУ проводить спецоперацію. Тут же чотири патруля поліцейських, пожежний автомобіль і чергує карета швидкої допомоги.

Силовики огородили двір, перехожих просять обходити місце, а в під'їзді знайшли бойову гранату. Також проводиться евакуація мешканців цього та прилеглих будинків.

Відповідне відео з'явилося і в соцмережах.

На пр. Московском, 254 проходит спецоперация СБУ. На месте 4 патруля копов, пожарка и скорая. Огражден весь двор, прохожих просят обойти 🚨 Сообщается, что в подъезде нашли боевую гранату. Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 9. Januar 2020

Раніше ми розповідали про те, що в кінці грудня минулого року правоохоронці Харкова отримали повідомлення про замінування 193 будівель в місті.

Невідомий надіслав на пошту листа з переліком адрес, за якими нібито закладена вибухівка. У ньому значилися залізничні вокзали, лікарні, навчальні заклади та інші установи міста.

Під час огляду будівель і прилеглих територій правоохоронці евакуювали 2200 чоловік. Ні по одному з адрес вибухових речовин виявлено не було.

Ми також писали про те, що 20 грудня хтось пожартував про замінування автовокзалу на проспекті Гагаріна. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області.

Правоохоронці перевірили 11 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглої території, а також евакуювали 140 чоловік.

У результаті ніяких підозрілих пристроїв виявлено не було, і зараз поліцейські взялися за пошуки «жартівника». Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Основ'янського відділу поліції.

Нагадаємо, неадекватний киянин спустив на пенсіонера бійцівських псів.

Як повідомляла Politeka, чоловік ледь не підірвав рідне місто Зеленського.

Також Politeka писала, що лікарні замінували в Одесі, під загрозою сотні життів.