На Московському проспекті у Харкові в одній з багатоповерхівок чоловік намагався закласти вибуховий пристрій великої потужності
Зловмисника затримали при спробі закласти вибухівку в будинку №254, передає NewsRoom з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, в багатоповерхівці СБУ проводить спецоперацію. Тут же чотири патруля поліцейських, пожежний автомобіль і чергує карета швидкої допомоги.
Силовики огородили двір, перехожих просять обходити місце, а в під'їзді знайшли бойову гранату. Також проводиться евакуація мешканців цього та прилеглих будинків.
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Відповідне відео з'явилося і в соцмережах.
Раніше ми розповідали про те, що в кінці грудня минулого року правоохоронці Харкова отримали повідомлення про замінування 193 будівель в місті.
Невідомий надіслав на пошту листа з переліком адрес, за якими нібито закладена вибухівка. У ньому значилися залізничні вокзали, лікарні, навчальні заклади та інші установи міста.
Під час огляду будівель і прилеглих територій правоохоронці евакуювали 2200 чоловік. Ні по одному з адрес вибухових речовин виявлено не було.
Ми також писали про те, що 20 грудня хтось пожартував про замінування автовокзалу на проспекті Гагаріна. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області.
Правоохоронці перевірили 11 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглої території, а також евакуювали 140 чоловік.
У результаті ніяких підозрілих пристроїв виявлено не було, і зараз поліцейські взялися за пошуки «жартівника». Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Основ'янського відділу поліції.
Нагадаємо, неадекватний киянин спустив на пенсіонера бійцівських псів.
Як повідомляла Politeka, чоловік ледь не підірвав рідне місто Зеленського.
Також Politeka писала, що лікарні замінували в Одесі, під загрозою сотні життів.