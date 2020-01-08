І це ще не межа!

2019 рік побив температурний рекорд у Харкові

Про це виданню «Вечірній Харків» розповіла завідувач сектору метеопрогнозів Харківського регіонального гідрометеорологічного центру Євгенія Ляшенко.

За її словами, минулий рік став найтеплішим за останні 74 роки.

Як пояснила синоптик, в 2019 році середньорічна температура в обласному центрі становила +10,3 градуси вище нуля при нормі +7,5.

«Це дійсно максимальна температура за всю історію метеорологічних спостережень, які ведуться з 1945 року, а то й раніше. – Чи стане 21010 рік рекордсменом, покаже час», – наголосила Ляшенко.

Відзначився рекордом й останній місяць минулого року. Так, 2 грудня максимальна температура була +9,5 градусів.

«Таким чином, був побитий рекорд 22 грудня 1960 року, коли спостерігалася температура повітря +7 градусів», – уточнила жінка.

Найхолоднішим зимовим місяцем був січень 1963 року. Тоді середньомісячна температура склала -15 при нормі до -7 градусів. Найтеплішим зимовим місяцем був січень 2007 року, коли середньомісячна температура становила шість градусів тепла.

Згідно з прогнозом синоптиків, у найближчі 10 днів суттєвого похолодання на території регіону не очікується. Температура повітря коливатиметься від -7 до +2 градусів. Істотних опадів не передбачається.

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