Поїздка тролейбусом №2 закінчилася для харків'ян величезним потрясінням

На вулиці Сумській у Харкові тролейбус зніс огорожу і виїхав на тротуар. Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію у соцмережах.

Відео опублікували в міських групах. На записах видно, що тролейбус протаранив невисоку огорожу і виїхав на тротуар, який проходить вздовж парку Горького.

Вот так вот садись за руль сразу после праздников😄 Водитель двоечки выехал на тротуар и врезался в забор парка Горького. Что стало причиной аварии и другая официальная информация - уточняется. Gepostet von Брутальный Харьков am Mittwoch, 8. Januar 2020

На момент аварії в салоні перебували люди. На щастя, ніхто з пасажирів серйозно не постраждав, всі відбулися переляком. На місці аварії працювали правоохоронці.

У мерії Харкова підтвердили факт дорожньо-транспортної пригоди. За словами чиновників, водій намагався уникнути зіткнення з автомобілем на дорозі, тому різко звернув праворуч, врізавшись в огорожу.

🚧 На ул.Сумской (Парк Горького) троллейбус вылетел на тротуар. Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 8. Januar 2020

Раніше ми писали про те, що у Харкові на території Салтівського житлового масиву розстріляли 26-й трамвай. НП сталася 14 жовтня. Громадський транспорт обстріляли, коли він їхав по проспекту Тракторобудівників.

Жителі міста стверджували, що стріляли з малокаліберної зброї. В результаті стрілянини розбиті вікна трамвая.

У поліції повідомили, що отримали дані про інцидент в 19.35. За заявами правоохоронців, ніхто не постраждав. У соціальних мережах ж повідомляли, що постраждалі були.

Ми також писали, що на Салтівському шосе перед зупинкою «Вулиця Мотронинська» невідомі розбили вікно в трамваї. Камінь пошкодив скло і потрапив в дівчину, яка сиділа прямо у вікна. Від удару потерпіла на хвилину навіть «загубилася». Пасажири негайно викликали швидку.

Нагадаємо, тролейбус з людьми розстріляли в Кривому Розі.

Як повідомляла Politeka, у вінницьких трамваях готівка більше «ходити» не буде.

Також Politeka писала, що трамвай із пасажирами загорівся на ходу в Одесі.