Поїздка тролейбусом №2 закінчилася для харків'ян величезним потрясінням
На вулиці Сумській у Харкові тролейбус зніс огорожу і виїхав на тротуар. Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію у соцмережах.
Відео опублікували в міських групах. На записах видно, що тролейбус протаранив невисоку огорожу і виїхав на тротуар, який проходить вздовж парку Горького.
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На момент аварії в салоні перебували люди. На щастя, ніхто з пасажирів серйозно не постраждав, всі відбулися переляком. На місці аварії працювали правоохоронці.
У мерії Харкова підтвердили факт дорожньо-транспортної пригоди. За словами чиновників, водій намагався уникнути зіткнення з автомобілем на дорозі, тому різко звернув праворуч, врізавшись в огорожу.
Раніше ми писали про те, що у Харкові на території Салтівського житлового масиву розстріляли 26-й трамвай. НП сталася 14 жовтня. Громадський транспорт обстріляли, коли він їхав по проспекту Тракторобудівників.
Жителі міста стверджували, що стріляли з малокаліберної зброї. В результаті стрілянини розбиті вікна трамвая.
У поліції повідомили, що отримали дані про інцидент в 19.35. За заявами правоохоронців, ніхто не постраждав. У соціальних мережах ж повідомляли, що постраждалі були.
Ми також писали, що на Салтівському шосе перед зупинкою «Вулиця Мотронинська» невідомі розбили вікно в трамваї. Камінь пошкодив скло і потрапив в дівчину, яка сиділа прямо у вікна. Від удару потерпіла на хвилину навіть «загубилася». Пасажири негайно викликали швидку.
Нагадаємо, тролейбус з людьми розстріляли в Кривому Розі.
Як повідомляла Politeka, у вінницьких трамваях готівка більше «ходити» не буде.
Також Politeka писала, що трамвай із пасажирами загорівся на ходу в Одесі.