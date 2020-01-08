Неповнолітні жителі Харківщини опинилися в небезпеці перед зараженням гельминтами

Лише з січня по листопад минулого року в регіоні зареєстровано 3056 випадків паразитарних захворювань. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

За словами фахівців, захворюваність спостерігалася найбільше серед дитячого населення, питома вага якого в статистиці склала 82,4%, або 2519 випадків.

Разом з тим в лабораторному центрі фіксують зниження захворюваності жителів Харківщини на педикульоз. Вона зменшилася на 28,5%. Виявлено 646 випадків, з яких 77,4% (500 осіб) – діти до 17 років.

Як зазначають фахівці, найчастіше заразитися глистами можна у теплу пору року через погано помиті овочі, листову зелень, недоварене м'ясо або сиру рибу, навіть через укус комара. Найчастіше жертвами паразитів стають діти через слабкий імунітет.

Небезпека глистів у тому, що вони дуже послаблюють імунітет, а продукти їх життєдіяльності токсичні і провокують серйозні алергічні реакції. Личинки глистів можуть проникати через стінки судин у кровоносну систему і з током крові подорожувати по всьому організму, вражаючи печінку, легені, головний мозок, очі.

Щоб уникнути зараження, слід дотримуватися елементарних правил гігієни: мити руки з милом, ретельно перед їжею мити всі фрукти й овочі, уникати сирого м'яса та риби, не вживати сиру воду з-під крана, не купатися у невідомих водоймах.

Для профілактики глистів слід вживати в їжу сире гарбузове насіння.

Нагадаємо, розлади шлунково-кишкового тракту і зниження ваги є ознаками наявності глистів в організмі.

Як повідомляла Politeka, небезпечний паразит атакує українців.

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