Несовершеннолетние жители Харьковщины оказались в опасности перед заражением гельминтами

Только с января по ноябрь прошлого года в регионе зарегистрировано 3056 случаев паразитарных заболеваний. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

По словам специалистов, заболеваемость наблюдалась больше всего среди детского населения, удельный вес которого в статистике составил 82,4%, или 2519 случаев.

Вместе с тем в лабораторном центре фиксируют снижение заболеваемости жителей Харьковщины педикулезом. Она снизилась на 28,5%. Выявлено 646 случаев, из которых 77,4% (500 человек) – дети до 17 лет.

Как отмечают специалисты, чаще всего заразиться глистами можно в теплое время года через плохо помытые овощи, листовую зелень, недоваренные мясо или сырую рыбу, даже через укус комара. Чаще всего жертвами паразитов становятся дети ввиду слабого иммунитета.

Опасность глистов в том, что они очень ослабляют иммунитет, а продукты их жизнедеятельности токсичны и провоцируют серьезные аллергические реакции. Личинки глистов могут проникать через стенки сосудов в кровеносную систему и с током крови путешествовать по всему организму, поражая печень, легкие, головной мозг, глаза.

Чтобы избежать заражения, следует придерживаться элементарных правил гигиены: мыть руки с мылом, тщательно перед едой мыть все фрукты и овощи, избегать сырого мяса и рыбы, не употреблять сырую воду из-под крана, не купаться в неизвестных водоемах.

Для профилактики глистов следует употреблять в пищу сырые тыквенные семечки.

Напомним, расстройства желудочно-кишечного тракта и снижение веса являются признаками наличия глистов в организме.

Как сообщала Politeka, опасный паразит атакует украинцев.

Также Politeka писала, что червей обнаружили в мозгу и глазах 30 суворовцев.