І постраждалий, і нападник написали заяви в поліцію

Пляшка горілки стала причиною серйозної бійки в центрі Харкова

Потерпілим виявився 29-річний таксист, якому також пошкодили машину, передає NewsRoom.

Інцидент стався біля готелю Kharkiv Palace. За інформацією видання, таксі на проспект Незалежності викликали двоє чоловіків і дівчина.

Коли таксист приїхав за вказаною адресою і побачив в руках одного з потенційних пасажирів пляшку алкоголю, він попросив покинути салон автомобіля.

51-річному чоловікові це не сподобалося, і він накинувся на водія з кулаками. Побивши хлопця, він зламав також бічне дзеркало.

На місце події викликали поліцію та швидку. Обидва учасника конфлікту звернулися із заявами до правоохоронців, а таксисту знадобилася допомога медиків.

Пізніше з'явилося відео бійки і в соцмережах. На записі видно, як двоє молодих людей переслідують таксиста, потім один з них завдає йому удар ногою. Водій відбивається, але незабаром, зчепившись з одним із забіяк, він падає на землю, і пасажири починають гамселити його ногами.

(Відео "Харків. Коментарі").

Раніше ми писали про те, що в Харкові таксист загинув від рук неадекватного пасажира. Трагедія сталася в лютому минулого року на вулиці Вокзальній, 10.

Обвинувачений у скоєнні вбивства потім розповів на суді, що збирався поїхати в лікарню. Вийшовши на зупинку громадського транспорту, він побачив знайомого таксиста і попросив підвезти.

У якийсь момент водій почав невтішно відгукуватися про колишню дружину свого пасажира й ображати її, розгорівся конфлікт. Той попросив таксиста замовкнути, але водій не вгамовувався, що призвело до бійки.

«Водій захопив пасажира ліктем за шию і став душити, нахиливши голову вниз. Той побачив на кулісі ніж, взяв його і хотів ударити в руку. Але промахнувся і потрапив у грудну клітку», – йдеться у судових документах.

Водій тут же вийшов з машини, встиг крикнути про допомогу, впав і помер.

За вчинений злочин харків'янин проведе 10 років за ґратами.

Нагадаємо, у Харкові рідні брати розправилися з таксистом.

Як повідомляла Politeka, таксист розстріляв перехожих з кулемета.

Також Politeka писала, що таксист поквитався з пенсіонеркою прямо на дорозі в Харкові.