Пляшка горілки стала причиною серйозної бійки в центрі Харкова
Потерпілим виявився 29-річний таксист, якому також пошкодили машину, передає NewsRoom.
Інцидент стався біля готелю Kharkiv Palace. За інформацією видання, таксі на проспект Незалежності викликали двоє чоловіків і дівчина.
Коли таксист приїхав за вказаною адресою і побачив в руках одного з потенційних пасажирів пляшку алкоголю, він попросив покинути салон автомобіля.
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51-річному чоловікові це не сподобалося, і він накинувся на водія з кулаками. Побивши хлопця, він зламав також бічне дзеркало.
На місце події викликали поліцію та швидку. Обидва учасника конфлікту звернулися із заявами до правоохоронців, а таксисту знадобилася допомога медиків.
Пізніше з'явилося відео бійки і в соцмережах. На записі видно, як двоє молодих людей переслідують таксиста, потім один з них завдає йому удар ногою. Водій відбивається, але незабаром, зчепившись з одним із забіяк, він падає на землю, і пасажири починають гамселити його ногами.
(Відео "Харків. Коментарі").
Раніше ми писали про те, що в Харкові таксист загинув від рук неадекватного пасажира. Трагедія сталася в лютому минулого року на вулиці Вокзальній, 10.
Обвинувачений у скоєнні вбивства потім розповів на суді, що збирався поїхати в лікарню. Вийшовши на зупинку громадського транспорту, він побачив знайомого таксиста і попросив підвезти.
У якийсь момент водій почав невтішно відгукуватися про колишню дружину свого пасажира й ображати її, розгорівся конфлікт. Той попросив таксиста замовкнути, але водій не вгамовувався, що призвело до бійки.
«Водій захопив пасажира ліктем за шию і став душити, нахиливши голову вниз. Той побачив на кулісі ніж, взяв його і хотів ударити в руку. Але промахнувся і потрапив у грудну клітку», – йдеться у судових документах.
Водій тут же вийшов з машини, встиг крикнути про допомогу, впав і помер.
За вчинений злочин харків'янин проведе 10 років за ґратами.
Нагадаємо, у Харкові рідні брати розправилися з таксистом.
Як повідомляла Politeka, таксист розстріляв перехожих з кулемета.
Також Politeka писала, що таксист поквитався з пенсіонеркою прямо на дорозі в Харкові.