На Харківщині виявили великий осередок лептоспірозу і туляремії

Небезпечні інфекції знайшли, обстеживши споруди та заплаву річки Великий Бурлук в околицях села Шишківка Шевченківського району.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

«Ми розставили 400 пасток, куди попалися 78 дрібних ссавців, яких перевірили на наявність ряду захворювань – туляремію, лептоспіроз, ієрсиніоз, еризипелоід, лістеріоз та ін.», - розповіли епідеміологи.

Після вивчення результатів з'ясувалося, що тринадцять спійманих гризунів виявилися хворі на лептоспіроз і два – на туляремію. З цих п'ятнадцяти ссавців у двох знайшли збудник ентерокока. Переносників інших небезпечних інфекцій не виявили.

У зв'язку з цим фахівці нагадали про необхідність дотримання правил поведінки з метою профілактики природно-вогнищевих інфекцій.

Так, ні в якому разі не можна вживати воду з відкритих водойм. Продукти харчування повинні зберігатися у недоступній для дрібних ссавців тарі. Важливо уникати контактів з дрібними ссавцями.

Якщо ж виникла підозра на зараження природно-вогнищевими інфекціями необхідно негайно звернутися в медичний заклад за допомогою.

У минулому році на Харківщині лептоспірозом захворіли троє мешканців Харківщини, які підхопили інфекцію під час риболовлі.

Згідно з інформацією медиків, лептоспіри потрапляють в організм людини через пошкоджену шкіру і слизові оболонки. Ознаки хвороби з'являються через один-дві тижні і схожі на жовтяницю. У хворого підвищується температура тіла, починають боліти голова і м'язи ніг, білки очей наливаються кров'ю, а на шкірі з'являються висипання.

Лікування проводиться в медичних установах.

Нагадаємо, небезпечна інфекція дісталася до Одещини.

Як повідомляла Politeka, вчені попередили про нову напасть.

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