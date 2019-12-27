Лист з адресами прислали на пошту поліції

Харків продовжують «кошмарити» анонімні мінери

Правоохоронці Харкова отримали повідомлення про замінування 193 будівель в місті. Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Харківській області.

Невідомий надіслав на пошту листа з переліком адрес, за якими нібито закладена вибухівка. У ньому значилися залізничні вокзали, лікарні, навчальні заклади та інші установи міста.

За всіма адресами були відправлені правоохоронці, слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, співробітники кінологічного центру та вибухотехнічного управління, патрульна поліція і рятувальники.

Під час огляду будівель і прилеглих територій правоохоронці евакуювали 2200 чоловік. Ні по ожодній з адрес вибухових речовин виявлено не було.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від двох до шести років.

Раніше ми писали про те, що 20 грудня хтось пожартував про замінування автовокзалу на проспекті Гагаріна. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці перевірили 11 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглої території, а також евакуювали 140 чоловік.

У результаті ніяких підозрілих пристроїв виявлено не було, і зараз поліцейські взялися за пошуки «жартівника». Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Основ'янського відділу поліції.

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