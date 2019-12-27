У січні мешканці Харкова отримають платіжки, в яких ціни за ЖКП за грудень їх, по ідеї, повинні порадувати
Про це у соцмережах повідомив міський голова Геннадій Кернес, передає Politeka.
Він написав, що 24 грудня взяв участь у засіданні Ради розвитку громад і територій під головуванням Президента України.
«Глава держави Володимир Зеленський поставив завдання перед усіма керівниками органів місцевого самоврядування - знизити тарифи на тепло. У той же день Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1082, у якій розписав механізм зниження цін на газ для населення», – пояснив мер.
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Таким чином, у січні цифри обіцяють бути наступними:
1) Зменшення нарахувань за місяць для однокімнатних квартир в середньому складе 300 гривень за тепло і 115 гривень на гарячу воду;
2) Зменшення нарахувань для двокімнатних квартир в середньому становитиме 428 гривень за тепло і 172 гривні на гарячу воду;
3) Зменшення нарахувань для трикімнатних квартир в середньому становитиме 592 гривні на опалення і 230 гривень на гарячу воду.
Градоначальник додав, що при нарахуванні оплати за теплопостачання буде врахована температура повітря в грудні і якість послуг.
Раніше ми писали про те, що сотні жителів Харківщини не тільки залишаться без субсидій, але ще і повинні будуть повернути державі раніше отримані гроші.
За інформацією директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Шпараги, мова йде про тих жителів регіону, які отримували зарплату в конвертах і не гребували просити у держави кошти для оплати комунальних послуг. Їх вивели на чисту воду з допомогою слідчих податкової міліції, з якими співпрацює ХОДА.
Нагадаємо, українцям підготували новий комунальний тариф.
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