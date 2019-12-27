В январе жители Харькова получат платежки, в которых цены за ЖКУ за декабрь их, по идее, должны обрадовать
Об этом в соцсетях сообщил городской голова Геннадий Кернес, передает Politeka.
Он написал, что 24 декабря принял участие в заседании Совета развития громад и территорий под председательством Президента Украины.
«Глава государства Владимир Зеленский поставил задание перед всеми руководителями органов местного самоуправления - снизить тарифы на тепло. В тот же день Кабинет Министров Украины принял постановление № 1082, в котором расписал механизм снижения цен на газ для населения», – пояснил мэр.
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Таким образом, в январе цифры обещают быть следующими:
1) Уменьшение начислений за месяц для однокомнатных квартир в среднем составит 300 гривен за тепло и 115 гривен на горячую воду;
2) Уменьшение начислений для двухкомнатных квартир в среднем составит 428 гривен за тепло и 172 гривны на горячую воду;
3) Уменьшение начислений для трехкомнатных квартир в среднем составит 592 гривны на отопление и 230 гривен на горячую воду.
Градоначальник добавил, что при начислении оплаты за теплоснабжение будет учтена температура воздуха в декабре и качество услуг.
Ранее мы писали о том, что сотни жителей Харьковщины не только останутся без субсидий, но еще и должны будут вернуть государству ранее полученные деньги.
По информации директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, речь идет о тех жителях региона, которые получали зарплату в конвертах и не гнушались просить у государства средства для оплаты коммунальных услуг. Их вывели на чистую воду с помощью следователей налоговой милиции, с которыми сотрудничает ХОГА.
Напомним, украинцам уготовили новый коммунальный тариф.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.
Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.