В январе жители Харькова получат платежки, в которых цены за ЖКУ за декабрь их, по идее, должны обрадовать

Об этом в соцсетях сообщил городской голова Геннадий Кернес, передает Politeka.

Он написал, что 24 декабря принял участие в заседании Совета развития громад и территорий под председательством Президента Украины.

«Глава государства Владимир Зеленский поставил задание перед всеми руководителями органов местного самоуправления - снизить тарифы на тепло. В тот же день Кабинет Министров Украины принял постановление № 1082, в котором расписал механизм снижения цен на газ для населения», – пояснил мэр.

Таким образом, в январе цифры обещают быть следующими:

1) Уменьшение начислений за месяц для однокомнатных квартир в среднем составит 300 гривен за тепло и 115 гривен на горячую воду;

2) Уменьшение начислений для двухкомнатных квартир в среднем составит 428 гривен за тепло и 172 гривны на горячую воду;

3) Уменьшение начислений для трехкомнатных квартир в среднем составит 592 гривны на отопление и 230 гривен на горячую воду.

Градоначальник добавил, что при начислении оплаты за теплоснабжение будет учтена температура воздуха в декабре и качество услуг.

Ранее мы писали о том, что сотни жителей Харьковщины не только останутся без субсидий, но еще и должны будут вернуть государству ранее полученные деньги.

По информации директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, речь идет о тех жителях региона, которые получали зарплату в конвертах и не гнушались просить у государства средства для оплаты коммунальных услуг. Их вывели на чистую воду с помощью следователей налоговой милиции, с которыми сотрудничает ХОГА.

Напомним, украинцам уготовили новый коммунальный тариф.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

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