Старший лейтенант давно співпрацював з росіянами

Харківського слідчого підозрюють в торгівлі інформацією з обмеженим доступом

Правоохоронці виявили підозрілі факти в рамках контролю за вчиненням злочину, передає Politeka з посиланням на прес-службу військової прокуратури центрального регіону України.

Підозрюваний збував інформацію щодо осіб, яка зберігається і обробляється в автоматизованій підсистемі «Ризик» ІТС АПК «Гарт-1», базі даних «Аркан», «Армор» та інших, створених і захищених у відповідності з чинним законодавством.

З'ясувалося, що 24 січня, 22 лютого та 14 травня 2019 року слідчий отримав гроші за свої послуги. Сума такого заробітку склала 16350 гривень.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що поліцейський не раз отримував з Росії гроші за, найімовірніше, продаж інформації з обмеженим доступом.

У день затримання, 24 грудня, українські правоохоронці зафіксували черговий факт продажу старшим лейтенантом службових даних. За це він отримав 1300 гривень.

Вивчення всіх обставин справи прокурорами і слідчими триває. Правоохоронці проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії, а також встановлюю інших посадових осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Раніше ми писали про те, що диверсанта, який за завданням ФСБ збирався підірвати залізничний шляхопровід на Харківщині, відправили за ґрати.

Теракт був попереджений в грудні 2018 року на об'єкті транспортної інфраструктури регіону. Оперативники спецслужби встановили, що злочин готувався агентом так званого «МДБ ЛНР», яке перебуває під повним контролем спецслужб РФ.

Контррозвідники встигли замінити вибухівку на імітаційний засіб і запобігти теракту.

Суд засудив диверсанта до 10 років і місяця тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, люди Путіна схопили українців на кордоні з Росією.

Як повідомляла Politeka, СБУ ліквідувала підрозділ спецслужб РФ.

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