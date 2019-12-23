Чотирирічний Аркадій з Харкова вже зіткнувся з такими труднощами, які не кожному дорослому під силу

У хлопчика в два з половиною роки діагностували нейробластом лівого наднирника. Рб цьому виданню NewsRoom розповіла мама хлопчика Тетяна Бикова.

За словами жінки, першим тривожним симптомом став біль у районі колін.

«Напередодні він впав з самоката, тому я подумала, що це травма, і повела Аркадія в лікарню. Там перевірили, сказали, що може бути артрит, і виписали антибіотик», – згадує харків'янка.

Після того, як під час лікування лікарі змінили три препарати, а стан малюка не покращився, батьки почали не на жарт турбуватися. Аналізи залишалися поганими незважаючи на всі зусилля.

Жінку з дитиною направили в гематологічне відділення на обстеження, де двічі зробили пункцію. Після повторного аналізу і пролунав страшний діагноз, лікарі виявили метастази.

За ці півтора року Аркадій мужньо витримав шість хіміотерапій і дві операції з видалення пухлини, а зараз його готують до високодозної хімії з трансплантацією кісткового мозку. Однак, за словами лікарів, цього недостатньо.

«Аркаші необхідно пройти імунотерапію антитілами GD2. Це потрібно для ліквідації залишкових ракових клітин в організмі і підвищення шансу на довічну ремісію», – каже Тетяна.

Надію на порятунок малюка дає одна з клінік Кельна, однак родині необхідно зібрати 340 тисяч євро. Оскільки німецькі клініки працюють тільки по повній передоплаті, сім'я шукає інші варіанти, проте особливої впевненості у них немає. Така процедура є ще в Іспанії, але рідні малюка не впевнені в успіху.

Зараз сім'я збирає гроші на дороге лікування. За останній місяць збір коштів практично не дав результатів, тому будь-яка допомога буде важлива. Адже на кону – життя маленького героя.

Реквізити:

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Бикова Тетяна Володимирівна (мама)

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Биків Анатолій Васильович (тато)

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