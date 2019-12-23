Розмір субсидій для жителів Харкова і Харківської області урізали

Про це повідомляє «Город Х» з посиланням на Державну службу статистики України.

Згідно з наданою інформацією, за одинадцять місяців 2019 року в Харківській області загальна сума виплачених субсидій склала 205,3 млн гривень. З них 174,5 млн гривень отримали сім'ї, які проживають у містах, і 30,8 млн гривень – жителі сільської місцевості.

Якщо говорити про кількість сімей, яким надавалися субсидії, то це 441,1 тис. сімей, з них 367,3 тис. проживають у містах і 73,9 тис. – у сільській місцевості.

Середній розмір субсидії у листопаді склав 447,1 гривень, що на 156,3 грн менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Станом на 1 грудня в Харківській області субсидії отримували 215 193 сімей, що менше порівняно з минулим роком. У 2018 році допомогу від держави на оплату комунальних послуг отримували 222 139 сімей.

Раніше ми писали про те, що податкова міліція нагрянула на одне з підприємств у Харківській області, в результаті чого близько п'ятисот чоловік позбулися субсидій через зарплати у конвертах. Тепер багатьом доведеться повернути отримані раніше від держави гроші не тільки за цей, але і за минулий рік.

Ми також повідомляли, що закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат набув чинності в суботу, 21 грудня.

Документом вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

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