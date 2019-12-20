10 років проведе за ґратами завербований російськими спецслужбами диверсант, який намагався підірвати залізничні колії на Харківщині

Диверсію попередили контррозвідники СБУ, передає Politeka з посиланням на інформацію прес-секретаря регіонального управління СБУ Владислава Абдули.

Теракт був попереджений в грудні 2018 року на об'єкті транспортної інфраструктури Харківщини.

Оперативники спецслужби встановили, що злочин готувався агентом так званого «МДБ ЛНР», яке знаходиться під повним контролем спецслужб РФ. Для вчинення диверсії був обраний дренажний міст під залізничним полотном в районі транспортного вузла, який з'єднує Харківську область з районом проведення ООС.

Диверсія повинна була привести до руйнування і тривалого виведення з ладу однієї з основних залізничних артерій, якою забезпечується логістика для потреб Збройних Сил України на сході країни. Вона також активно використовується для пасажирських перевезень і розташована в безпосередній близькості від населеного пункту.

Заклавши вибухівку, зловмисник виїхав у напрямку тимчасово окупованих територій ы на відстані 30 кілометрів спробував активувати вибухівку сигналом з мобільного телефону.

Контррозвідники встигли замінити вибухівку на імітаційний засіб і запобігти теракту.

Незабаром був затриманий і злочинець. Ним виявився мешканець Луганщини, який раніше воював проти України на Донбасі. Він був завербований представниками «МДБ ЛНР» та за їх завданням збирав і передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗС України в Луганській області.

За здійснення вибуху йому обіцяли заплатити.

Суд засудив диверсанта до 10 років і місяця тюремного ув'язнення.

Стало відомо й ім'я організатора диверсії. Це колишній співробітник УСБУ в Луганській області Єгор Дубровкін, який зрадив військовій присязі і вступив в ряди «МДБ ЛНР». Зараз він у розшуку.

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