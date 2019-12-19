Кароока красуня не повернулася додому з кінотеатру

Харківська поліція розшукує 16-річну Ангеліну Юрченко

Як повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполиції в Харківській області, місцезнаходження дівчини встановлюють співробітники Київського відділу поліції.

Відомо, що близько 16:45 дівчина пішла в кінотеатр, який розташований на вулиці Героїв Праці, проте додому не повернулася.

Родичі Ангеліни відразу ж звернулися до правоохоронців з проханням допомогти у її пошуках.

Прикмети дівчини: на вигляд 16-18 років, зріст 152 см, волосся темне, довге, очі карі. Була одягнена в сині джинси і зелену кофту.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження Ангеліни Юрченко, прохання повідомити в Київський відділ поліції за адресою: Харків, вул. Алчевських, 49 або за телефонами: (057) 700-43-04, 102.

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Правоохоронці звернулися до всіх городян, якщо кому що-небудь відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами: «102», (048) 779 42 55.

Ми також розповідали про те, що в навчальному закладі на Харківщині прогримів потужний вибух. Зловмисники підірвали банкомат ПриватБанку,розташований у приміщенні Первомайського профліцею. Злодії використовували саморобний вибуховий пристрій.

При огляді місця злочину з'ясувалося, що злочинці, підірвавши банкомат, забрали чотири касети з грошима. Сума викрадених коштів склала понад два мільйони гривень.

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