В метро Харкова помітили незвичайного пасажира. Чоловік прибирав у вагоні поїзда рекламу російською мовою

За його словами, він сам далекобійник, бував у Москві, але ніде ні разу не бачив реклами російською та молдовською мовами.

Відповідне відео опублікували в групі «Харків 1654» у соціальній мережі Фейсбук.

На центральном рынке зашёл в вагон дедуля, и стал срывать все рекламные постеры на русском языке. Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 17. Dezember 2019

На кадрах видно, що на чоловікові – камуфляжна куртка. Хто він – невідомо, але, за його словами, в Харків заради нього приїздили люди з усього світу, а його ім'ям називають дітей. Чутно, як один з пасажирів радить йому «не займатися дурницями».

Зазначимо, що відео викликало широкий громадський резонанс, і під ним залишили понад 170 коментарів. Одні користувачі хвалять пенсіонера за сміливість, інші ображають його, вважаючи, що йому місце в спецзакладі.

«Комусь потрібні ці постери? Їх хтось читає ? Ну зірвав, що так за метро переживаєте, наклеять знову», «Невменяха. В палату до Наполенона його)», «Дідусь-Красава!!!! Найміцнші горішки Харкова!!!! Пишаюся!!! Геть мову окупантів!!!!», «Може, він і правий. Ми в Україні, і реклама, як він каже, повинна бути українською мовою», «Діда з дурдому випустили, а ви до нього достукатися хочете», «Закон про рекламу. Він все правильно робить», – пишуть під публікацією.

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