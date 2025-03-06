В этом материале вы узнаете, какой прогноз погоды в Харькове и Харьковской области украинские синоптики дают на 7 марта 2025 года.

Эксперты гидрометцентра рассказали, чего ожидать от прогноза погоды в Харькове и Харьковской области на пятницу, 7 марта 2025 года, сообщает Политека.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, на 7 марта 2025 прогноз погоды в Харькове и Харьковской области предусматривает переменную облачность. Осадков вна Харьковщине не ожидается.

Штормовой ветер, который несколько дней донимал украинцев, немного успокоится. 7 марта ветер ожидается северо-западный, скоростью 7-12 м/с, лишь ночью местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 7 марта.

Что касается температуры воздуха, то прогноз погоды в Харькове на 7 марта обещает +3+5 тепла ночью и +14+16 градусов днем, пишет Политека. В Харьковской области температура ожидается на уровне +2+7 градусов ночью и до +12+17 градусов днем.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко дала свой прогноз погоды на 7 марта, а также на выходные 8-9 марта. По словам синоптика, в эти дни по Украине будет сухо, ясно и солнечно, ветер ослабнет.

Наталья Диденко рассказала, что 7 марта по Украине в среднем температура поднимется до +15 градусов, 8-9 марта она немного снизится, но будет все еще достаточно тепло – +10+12 градусов.

Пока украинцы могут наслаждаться теплом, ведь похолодание ожидается только после 14 марта.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 7 марта.

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