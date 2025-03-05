На 6 марта 2025 г. запланированы новые графики отключения света в Харьковской области – какие города и села будут без электроэнергии.

Ряд городов и сел в Харьковской области в четверг, 6 марта 2025 года, снова попадут под графики отключения света, сообщает Политека.

Стабилизационные и аварийные отключения в Харькове и Харьковской области не планируются, но "Харьковоблэнерго" уже запланировало на 6 марта графики отключения света в связи с проведением ремонтных и профилактических работ.

В частности, графики отключения света в Харьковской области на 6 марта 2025 года планируются на территории Люботинской городской общины, пишет Политека. Сообщается, что электроэнергия будет отсутствовать в период с 9:00 до 16:09:59 в:

городе Люботин по улицам Заводская и Военная, а также на территории сад.тов. Дрожжевик;

в селе Караван по улице Заводская и в районе сад.тов. Люботинский.

Также в "Харьковоблэнерго" предупреждают о возможном применении графиков отключения света 6 марта в Богодуховском районе. 6 марта ориентировочно с 9:00 до 17:00 планируются ремонтные работы, которые оставят без электроэнергии жильцов:

села Пархомовка по улицам Кленовая, Клубная, Казацкая, Мира, Панаса Лунева, Слободская;

села Любовка по улице Первого Мая.

Кроме того, с 10:00 до 17:00 6 марта возможны графики отключения света в селе Степановка по улицам Бабаченко, Героев Ахтырки и Степановской. Также 6 марта с 12:00 до 17:00 без света будут жители села Сытники по улице Сытниковской.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.