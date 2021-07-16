Андрею Спасскому не стоит открещиваться от фактического руководства фракцией ОПЗЖ в Харьковском горсовете. Делать это – элементарная трусость

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал народный депутат-мажоритарщик Александр Фельдман, комментируя пост Спасского в свой адрес, в котором депутат горсовета упрекнул Фельдмана в незнании того, кто возглавляет фракцию ОПЗЖ.

"На все эти фейсбучные баталии и "бокс по интернету" у меня нет ни времени, ни желания. Ответить Спасскому вынужден. По сути, без лирических отступлений. Я не ошибся, когда назвал его руководителем фракции в горсовете. Потому что де-факто это так и есть. Открещиваться от этого – элементарная трусость", - написал Фельдман.

"Теперь о главном: когда "хочется кушать" - основной мотив действия или бездействия в сессионном зале, когда позиция становится разменной монетой, чтобы урвать себе кусок, человека уже нет. Есть только желудок", - добавил Фельдман.

Такие "желудки", по его словам, "есть, увы, в любой политической партии - ничего не сделавшие для города, идущие в политику, чтобы урвать, выменять, выпросить себе пайку. "Но, к счастью, в каждой политической силе есть "ум, честь и совесть". Это правда, и она всех рано или поздно расставит по своим местам", - подытожил Фельдман.

Напомним, после сессии Харьковского горсовета 14 июля Фельдман написал в "Фейсбуке", что Харьков в который раз становится "свидетелем неприкрытых схем откровенного дерибана городской земли", в котором принимает участие большинство депутатов "Оппозиционной платформы – За життя".

"Руководитель фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете господин Спасский, пытаясь дирижировать волей фракционных депутатов с помощью смс-сообщений, готов игнорировать принципы партийной дисциплины, руководствуясь ущербной логикой "нам тоже хочется кушать". По этой логике они пришли не служить людям, приносить ежедневную пользу своим избирателям-харьковчанам, а только "кушать" с городского бюджета, что крайне непорядочно и цинично", - заявил Фельдман.

В ответ Спасский обнародовал пост, в котором выдвинул встречные обвинения Фельдману, заявил, что "каждый депутат городского совета, в том числе и нашей фракции, голосует за решения опираясь исключительно на свои убеждения" и упрекнул Фельдмана, что тот "даже не в курсе кто в Харьковском горсовете является главой фракции ОПЗЖ".