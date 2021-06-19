Сегодня, 19 июня, в Харькове начали работу первых три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами – «ДОБКИН ХАБ».

Как пишут на сайте "Харьков - наш дом", в официальном открытии принял участие лидер общественного объединения "Наш Дом – Харьков", городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин.

Он пообщался с членами команды "Наш Дом – Харьков" и первыми посетителями хабов, а также ответил на интересующие вопросы.

"Это не простая приемная. Это место общения людей, которые разделяют мои взгляды, которые хотят поддержать все, что было хорошее нажито и не дать возможности войти в нашу жизнь негативным изменениям", – сказал Михаил Добкин во время общения с посетителями хабов.

Он отметил, что сегодня главная задача – выстроить систему коммуникации с людьми: "Не создать штабы, где будут сидеть два человека и перебирать бумажки. Здесь люди должны общаться между собой. Здесь люди должны понимать, с чем мы идем, зачем мы идем, что мы будем делать".

В "ДОБКИН ХАБ" можно будет оставить информацию или пожаловаться на чиновника, поделиться идеями.

Михаил Добкин также рассказал о том, что любой желающий сможет проявить себя в реализации всевозможных агитационных проектах и впоследствии стать уже частью команды городской власти.

"Эти люди будут дальше работать в системе городской власти. Ведь городская власть – это не только мэры или замы, и не только начальство. Это огромное количество людей, которые выполняют повседневную работу", – отметил Михаил Добкин.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков" уверен, что попробовать свои силы может каждый.

Кроме того, в честь открытия первых трех локаций «ДОБКИН ХАБ» команда общественной организации «Наш Дом – Харьков» запустила розыгрыш 100 брендовых призов. В каждый набор входят эко-сумка, 2 стильные футболки, чашка, бутылка для воды и зонт.

Для участия в нем необходимо зарегистрироваться и стать членом команды ОО "Наш Дом – Харьков".

Розыгрыш продлится до 26 июня включительно, а имена победителей станут известны 27 июня на сайте www.dobkin.com.ua.

Каждый желающий может это сделать, посетив одну из трех локаций:

– "ДОБКИН ХАБ" "Гиршмана" по улице Гиршмана, 19;

– "ДОБКИН ХАБ" "Плехановская" по улице Плехановская, 126;

– "ДОБКИН ХАБ" "Салтовка" по улице Академика Павлова, 160к.

С 20 июня хабы будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00.

‍