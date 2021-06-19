Сегодня, 19 июня, в Харькове начали работу первых три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами – «ДОБКИН ХАБ».
Как пишут на сайте "Харьков - наш дом", в официальном открытии принял участие лидер общественного объединения "Наш Дом – Харьков", городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин.
Он пообщался с членами команды "Наш Дом – Харьков" и первыми посетителями хабов, а также ответил на интересующие вопросы.
"Это не простая приемная. Это место общения людей, которые разделяют мои взгляды, которые хотят поддержать все, что было хорошее нажито и не дать возможности войти в нашу жизнь негативным изменениям", – сказал Михаил Добкин во время общения с посетителями хабов.
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Он отметил, что сегодня главная задача – выстроить систему коммуникации с людьми: "Не создать штабы, где будут сидеть два человека и перебирать бумажки. Здесь люди должны общаться между собой. Здесь люди должны понимать, с чем мы идем, зачем мы идем, что мы будем делать".
В "ДОБКИН ХАБ" можно будет оставить информацию или пожаловаться на чиновника, поделиться идеями.
Михаил Добкин также рассказал о том, что любой желающий сможет проявить себя в реализации всевозможных агитационных проектах и впоследствии стать уже частью команды городской власти.
"Эти люди будут дальше работать в системе городской власти. Ведь городская власть – это не только мэры или замы, и не только начальство. Это огромное количество людей, которые выполняют повседневную работу", – отметил Михаил Добкин.
Лидер ОО "Наш Дом – Харьков" уверен, что попробовать свои силы может каждый.
Кроме того, в честь открытия первых трех локаций «ДОБКИН ХАБ» команда общественной организации «Наш Дом – Харьков» запустила розыгрыш 100 брендовых призов. В каждый набор входят эко-сумка, 2 стильные футболки, чашка, бутылка для воды и зонт.
Для участия в нем необходимо зарегистрироваться и стать членом команды ОО "Наш Дом – Харьков".
Розыгрыш продлится до 26 июня включительно, а имена победителей станут известны 27 июня на сайте www.dobkin.com.ua.
Каждый желающий может это сделать, посетив одну из трех локаций:
– "ДОБКИН ХАБ" "Гиршмана" по улице Гиршмана, 19;
– "ДОБКИН ХАБ" "Плехановская" по улице Плехановская, 126;
– "ДОБКИН ХАБ" "Салтовка" по улице Академика Павлова, 160к.
С 20 июня хабы будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00.