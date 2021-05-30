В воскресенье, 30 мая, в Харькове состоялся большой детский праздник по случаю Дня защиты детей. Праздничные мероприятия были проведены общественной организацией "Наш Дом Харьков" Михаила Добкина

Как пишет RegioNews, на пяти городских локациях дети смогли увидеть праздничные концерты, щоу мыльных пузырей, принять участие в играх с аниматорами, встретиться с героями любимых мультфильмов, поучаствовать в конкурсах и выиграть мегапопулярные игрушки "POP IT".

Также на мероприятиях работали зоны аквагрима и детские фотозоны.

В праздновании принял участие руководитель общественной организации "Наш Дом Харьков", мэр Харькова в 2004-2010 годах Михаил Добкин. Он выступил перед присутствующими и лично играл с детьми.

"Дорогие наши главные жители города поздравляю вас с наступающим Днем защиты детей, желаю, чтобы над вашей головой всегда было мирное небо, чтобы у вас было счастливое детство, а ваши родители всегда вами гордились", - обратился Добкин к маленьким харьковчанам.

"А взрослым пожелаю хорошего настроения и ударной рабочей недели, которая наступает", - добавил он.

Некоторые маленькие участники праздника так увлеклись действом, что забыли даже про родителей. Одного такого "богатыря", который не увидев родителей, немного испугался, Михаилу Добкину пришлось вернуть маме на руки со сцены.

Как известно, 1 июня отмечают Международный День защиты детей.