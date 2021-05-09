Об этом Добкин, отвечая на вопросы журналистов, заявил в Харькове возле Мемориала Славы, где проходили торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, передает " RegioNews ".

В частности, он подтвердил, что будет принимать участие в выборах мэра Харькова 31 октября в качестве самовыдвиженца, но не исключил сотрудничества "со всеми политическими партиями, которые выступают за развитие Харькова, поддержание здесь стабильности, наведение порядка, восстановление спокойствия на улицах и отстаивание уважения ко всему, что связано с землей, с людьми, которые здесь живут".

"Все, кто захотят, пожалуйста, кто разделяет мои взгляды, я с любой политической силой готов идти рука об руку к победе... Всех, кто готов разделить со мной ответственность за дальнейшее развитие Харькова, пожалуйста, я всех приглашаю. Главное, чтобы у нас совпадала идеология и видение того, каким должен быть город Харьков в следующем году, через три года, через пять лет, через 10 и через 20 лет. Что бы нам потом не было стыдно за то, что за свой период каденции мы сумели сделать", - заявил Добкин.